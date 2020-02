Le néerlandais FMO investit 2,8 millions $ pour le financement de projets énergétiques en Afrique

AGENDA FINANCE

17 Février 2020 | 20 Février 2020

44ème AG de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF) (Libreville, Gabon)



Thème : « La donnée et l’innovation au cœur de l’assurance »



20 Février 2020 | 22 Février 2020

Forum mondial sur l’investissement touristique (Abidjan, CI)



27 Février 2020 | 28 Février 2020

Forum International du Risk-Management (Casablanca, Maroc)



150 participants représentant les banques et institutions financières conventionnelles et participatives, les fournisseurs technologiques, les consultants et autres les parties prenantes du développement de la gestion de risques.



10 Mars 2020 | 11 Mars 2020

15ème conférence du réseau Sanabel autour de l’inclusion financière (Hurghada, Egypte)



18 Mars 2020 | 20 Mars 2020

6ème Congrès actuariel africain (Accra, Ghana)



Organisé par l’Association actuarielle internationale.



22 Mars 2020 | 24 Mars 2020

15 ème Rendez-Vous de Carthage sur l'Assurance et la Réassurance (Tunis, Tunisie)



Thème : « L’industrie de l’assurance face aux défis numériques et législatifs »



28 Avril 2020 | 29 Avril 2020

TXF Africa 2020 (Abidjan, CI)



Trade and export finance decision-makers



05 Mai 2020 | 07 Mai 2020

Climate Bonds Conference 2020 (Londres, UK)



Climate leadership for the next ten years, brown to green and accelerating investment towards zero carbon.



31 Mai 2020 | 03 Juin 2020

47ème conférence et AG de l’Organisation des Assurances africaines (Lagos, Nigeria)



Thème : « L’assureur africain face à la perturbation numérique »



01 Septembre 2020 | 07 Septembre 2020

Intra-Africa Trade Fair (Kigali, Rwanda)



Stimuler les échanges commerciaux intra-africains dans la perspective de la ZLECA.