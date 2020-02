Mozambique : le gouvernement ambitionne de réaliser 38 000 nouvelles connexions dans la province de Maputo en 2020

(Agence Ecofin) - Le gouvernement mozambicain entend connecter 38 000 nouveaux clients au réseau électrique national dans la province de Maputo, d’ici la fin de l’année. Cette annonce a été faite par Max Tonela, le ministre des Ressources minérales et de l’Énergie.

La phase pilote du projet qui sera mis en œuvre dans le cadre du programme « Energy for All », prendra en compte les provinces de Manica et de Niassa. Dans ces provinces, 42 000 nouvelles connexions au réseau électrique seront réalisées d’ici fin 2020.

La réalisation de ces nouveaux branchements entre dans le cadre de la politique énergétique nationale du pays qui ambitionne l’atteinte de l’accès universel à l’énergie d’ici 2030. Pour y parvenir, les autorités prévoient également de réaliser 200 000 nouvelles connexions en 2021.

Gwladys Johnson Akinocho

