Zimbabwe : 2 400 MW de centrales à charbon à construire d’ici à 2023 selon le ministre des Mines

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, le gouvernement ambitionne d’accroître sa capacité de production électrique en construisant jusqu’à 2 400 MW de centrales à charbon d’ici 2023. Cette annonce a été faite par Winston Chitando, le ministre des Mines et du Développement minier.

« Nous exploiterons notre potentiel minier en termes de charbon pour produire de l’électricité. Actuellement, le Zimbabwe a besoin d’environ 1 900 MW d’électricité par jour. Et le développement dont je parle pourrait nous permettre de produire 2 400 MW supplémentaires d’électricité. Je peux dire avec assurance que nous serons un exportateur d’électricité d’ici 2024 », a affirmé le responsable.

La réalisation de cette ambition permettra au gouvernement d’atteindre son objectif qui est de transformer le secteur minier en une industrie pesant 12 milliards $, d’ici les quatre prochaines années.

Rappelons que le pays traverse actuellement une crise énergétique à cause de sa grande dépendance à l’hydroélectricité et recherche les voies et moyens pour diversifier et stabiliser son mix énergétique.

Gwladys Johnson Akinocho

