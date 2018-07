Le Cameroun va soumettre à la Banque mondiale un projet d’électrification de 687 localités

(Agence Ecofin) - Au mois de décembre 2018, le gouvernement camerounais ambitionne de soumettre au conseil d’administration de la Banque mondiale, pour financement, un projet visant à électrifier 687 localités du pays, à travers la construction et la réhabilitation des lignes de moyenne et basse tensions.

Selon les informations révélées sur ce projet, au cours d’un atelier organisé la semaine dernière, à Yaoundé, la capitale du pays, le Projet d’électrification rurale et d’accès à l’énergie dans les zones sous-desservies au Cameroun (Perace), sera implémenté dans six régions du pays : Nord-Ouest, Sud-Ouest, Adamaoua, Nord, Extrême-Nord et Est.

Le Perace, qui devra sortir de l’obscurité environ 370 000 ménages, engloutira plus de 130 milliards de francs CFA et devrait bénéficier du soutien financier d’autres partenaires du Cameroun, tels que la Banque européenne d’investissement, apprend-on de bonnes sources.

BRM