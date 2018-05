Zimbabwe : il n’y aura pas de délestage cet hiver, rassure la ZESA

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, la ZESA, la compagnie électrique nationale rassure. Il n’y aura pas de délestage, cet hiver, lorsque la demande électrique atteindra ses plus hauts niveaux. Si cette promesse est tenue, le pays passera son quatrième hiver successif sans délestage.

La ZESA a récemment mis en service deux nouvelles unités de production électrique, d’une capacité de 300 MW, dans le barrage de Kariba.

« Notre approvisionnement en eau s’est accru et nous disposons de huit unités pouvant nous fournir de l’énergie à Kariba. Je voudrais assurer les populations que la fourniture d’électricité aux ménages et aux industries demeurera stable au cours de l’hiver prochain », a affirmé Fullard Gwasira, le porte-parole de la ZESA.

Cependant, le pays continuera à importer de l’énergie de l’Afrique du Sud et du Mozambique. Il a en effet une demande électrique de 1 600 MW et un déficit énergétique oscillant entre 300 et 600 MW.

Gwladys Johnson Akinocho