Kenya : le gouvernement alloue 15 millions $ à l’amélioration du réseau électrique de la région ouest

(Agence Ecofin) - Le Kenya décaissera 1,5 milliard de shillings kényans (environ 15 millions $) pour la mise en œuvre de plusieurs projets devant améliorer l’approvisionnement en électricité dans la partie ouest du pays. C’est ce qu’a annoncé Ken Tarus (photo), le directeur exécutif de la Kenya Power, la compagnie électrique nationale.

« Nous avons entrepris des projets importants incluant la réparation des sous-stations et des lignes de distribution, ainsi que l’installation de transformateurs additionnels à Kisumu South, Chemelil, Muhoroni, et Bukembe afin d’améliorer la desserte énergétique. Nous étendons également le réseau de distribution via la construction de nouvelles lignes moyenne et basse tension dans la région, afin de pouvoir connecter plus de ménages au réseau électrique », a affirmé le responsable. L’ensemble de ces projets est prévu pour s’achever, d’ici 2019.

La mise en œuvre de ces projets entre dans le cadre de la politique énergétique du pays qui compte atteindre l’accès universel à l’énergie, d’ici à 2020. Actuellement, plus de 75% des Kényans ont déjà accès à l’énergie.

Gwladys Johnson Akinocho