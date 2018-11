Sénégal : 25 villages très éloignés du réseau électrique, électrifiés au solaire avant fin décembre

(Agence Ecofin) - Au Sénégal, 25 villages du Sud-Est du pays seront électrifiés d’ici la fin de l’année en cours dans le cadre d’un programme de développement durable par l’électrification grâce aux énergies renouvelables.

« Sur les 40 villages ciblés, plus de 25 seront électrifiés dès le mois de décembre. Tous les travaux d’installation seront terminés avant la fin du mois de novembre. Ces 25 villages auront de l’électricité avant la fin du mois de décembre.», a affirmé à ce propos, Cheikh Wade, responsable du contrôle et du suivi au Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDEAO (ECREE).

L’organisation régionale est en effet, l’un des bailleurs de fonds du programme qui bénéficie également de l’appui financier de l’Union européenne. L’initiative vise en priorité, les localités très éloignées du réseau électrique qui n’auraient pas pu avoir accès à l’énergie avant 15, voire 20 ans.

Gwladys Johnson Akinocho