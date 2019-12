Le producteur ghanéen d’électricité Genser réalise un closing de 366 millions $ pour réaliser un projet gazier

(Agence Ecofin) - Au Ghana, le producteur d’électricité Genser Energy a annoncé un bouclage financier de 366 millions de dollars comprenant un nouveau crédit syndiqué sénior de 230 millions de dollars, un prêt mezzanine et des actions privilégiées. L’objectif est d’investir dans un projet de construction de gazoduc reliant ses installations existantes à celles de la société publique de production du gaz (Ghana Gas). La société veut faire passer sa capacité de production de 100 MW à 190 MW, via de nouvelles lignes de transport de 161 kV.

La facilité de prêt sénior a été financée par un consortium de banques sud-africaines comprenant Standard Bank, Nedbank et la Development Bank of Southern Africa, aux côtés de Barak Fund, qui est un prêteur existant de Genser.

« Je suis ravi que nous ayons conclu ce financement qui est une transaction majeure pour Genser Energy dans le cadre de l’extension de ses activités au Ghana », a commenté Baafour Asiamah-Adjei, président et chef de la direction de la société.

Pour rappel, le producteur fournit des solutions de production d’électricité à des multinationales industrielles et minières, notamment Gold Fields Ghana, Kinross Gold Corporation et plus récemment Perseus Mining.

Olivier de Souza

