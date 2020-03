Bénin : 21 millions $ mobilisés auprès de la BIDC pour l’électrification de 750 infrastructures communautaires

(Agence Ecofin) - Le Bénin vient de signer avec la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), un accord de prêt d’une valeur de 21 millions $ au profit de son secteur électrique.

Les fonds serviront à l’électrification de 750 infrastructures communautaires dans 11 départements sur les 12 du pays. Au total, 336 centres de santé, 184 postes et centres de sécurité et 230 collèges auront accès à l’électricité grâce au projet.

Sa mise en œuvre entre dans le cadre de la vision de l’exécutif d’atteindre un taux d’électrification de 92 % pour les espaces communautaires d’ici 2035.

Rappelons qu’au cours des derniers mois, le pays a entamé des réformes dans son secteur électrique. Il a, entre autres, libéralisé la production et la distribution de l’électricité, détaxé les équipements solaires et accru sa production. Le Bénin satisfait désormais 50 % de ses besoins électriques localement et compte atteindre l’autonomie électrique d’ici 2021.

Gwladys Johnson Akinocho

