Le gestionnaire de fonds IFU investit 25,2 millions $ dans des projets d’énergie renouvelable, notamment en Afrique

(Agence Ecofin) - Investment Fund for Developing Countries (IFU), l’institution danoise de financement du développement, a investi 170 millions de couronnes danoises (25,2 millions $) par le biais de son fonds d’investissement, Danish SDG Investment Fund, au sein de JCM Power, un producteur indépendant d’énergie. Les fonds alloués serviront à développer et exploiter des projets d’énergie solaire et éolienne dans des pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

« Les capitaux levés nous permettront de mettre en œuvre six premiers projets énergétiques et serviront également à accélérer notre croissance pour devenir un producteur d'électricité mondialement connu sur des marchés à forte croissance », a déclaré Christian Wray, CEO de la firme canadienne JCM Power qui n’a pas précisé les pays dans lesquels ces projets seront implantés.

Cet apport financier de l’IFU sera complété par des fonds fournis par des institutions de développement des Pays-Bas (FMO), de la Suède (Swedfund), du Canada (FinDev Canada) et la société STOA Infra & Energy. Ces institutions mobiliseront un montant global d’environ 800 millions de couronnes danoises au profit du canadien JCM Power.

Chamberline Moko

