Kenya : la phase 4 du Last Mile Connectivity Program, lancée pour raccorder 280 000 ménages supplémentaires au réseau

(Agence Ecofin) - La Kenya Power and Lightning Company (KPLC) a annoncé la mise en œuvre de la quatrième phase du Last Mile Connectivity Program (LMCP). Elle a en effet lancé un appel d’offres pour la réalisation des travaux sur le réseau de distribution basse et moyenne tension afin de pouvoir y raccorder de nouveaux clients.

Le LMCP vise en effet à donner accès à l’électricité à de nouveaux ménages et entreprises à travers l’expansion du réseau électrique national. Pour cette quatrième phase qui durera trois ans, 280 475 ménages sont concernés à travers 32 comtés du pays.

Cette opération sera possible grâce à la mobilisation par le gouvernement, de près de 199 millions $ auprès de ses partenaires. 132 millions $ dont 75 % sous forme de prêt ont été obtenus à cette fin auprès de l’Agence française de développement (AFD). La Banque européenne d’investissement a également apporté un appui financier de 66,3 millions $.

« La KPLC qui est l’autorité contractante invite par la présente, les consultants à faire part de leur intérêt. Les expressions d’intérêt devront être soumises au plus tard le 1er octobre », a affirmé la compagnie.

Rappelons que l’objectif du LMCP est d’atteindre l’accès universel à l’électricité d’ici à 2020. Le Kenya avait un taux d’électrification de 75 % en décembre 2018.

Gwladys Johnson Akinocho

