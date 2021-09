L’IRENA et l’AIEA dirigeront l’élaboration du plan directeur pour l’électricité en Afrique

(Agence Ecofin) - En Afrique, la situation énergétique des pays est inégale et non optimale. Certains pays sont très déficitaires tandis que d’autres excédentaires peinent à utiliser ou exporter une énergie chèrement produite. D’où la nécessité d’un plan continental pour une exploitation efficiente des ressources.

L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ont été sélectionnées pour diriger l’élaboration du plan directeur des systèmes électriques continentaux (CMP) africains. Initié pour établir un processus de planification à long terme à l’échelle du continent, le CMP est dirigé par l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA) avec l’appui de l’Union européenne (UE).

L’initiative permettra la mise en place d’un réseau de transport unifié en Afrique pour faciliter le commerce entre les pays africains et le commerce intercontinental avec l’Europe et l’Asie via les liaisons existantes en Afrique du Nord. Le projet augmentera l’accès interrégional à des ressources énergétiques renouvelables africaines abordables, favorisant ainsi les opportunités d’investissement et la croissance de l’emploi.

Le CMP examinera les options de production d’électricité afin de maximiser les avantages socio-économiques et de réduire les émissions. À cette fin, l’IRENA et l’AIEA, en tant que partenaires de modélisation, aideront les parties prenantes à élaborer le CMP en identifiant les régions excédentaires et déficitaires en Afrique en termes de production. Les deux agences identifieront les moyens les plus rentables de développer des infrastructures de production et de transmission d’électricité propre sur le continent.

En outre, l’IRENA et l’AIEA formeront le personnel de l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD) et les experts des pools électriques à l’utilisation des outils de modélisation. Ils seront également initiés à l’utilisation des modèles de test de planification du système (SPLAT) de l’IRENA. Les deux organisations soutiendront ainsi l’équipe dans le développement du CMP, en assurant le transfert de connaissances et le renforcement des capacités.

Gwladys Johnson Akinocho

