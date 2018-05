Kenya : un tarif électrique trop élevé pourrait mitiger les efforts pour un accès universel à l’énergie

(Agence Ecofin) - Le tarif électrique élevé, pratiqué au Kenya pourrait ralentir les efforts consentis par le pays pour atteindre l’accès universel, selon la Banque mondiale. « L’accessibilité est un problème potentiel non seulement pour les pays en marche vers l’accès universel à l’énergie, mais aussi pour ceux qui l’ont déjà atteint. Selon les estimations, ce problème d’accessibilité financière se pose pour 57% des populations des pays en marche vers l’accès universel à l’énergie.», affirme l’institution financière dans son rapport « Tracking SDG7 : The Energy Progress report 2018 ».

Dans le document consacré aux progrès faits dans le secteur électrique à travers le monde, l’institution salue la progression du pays dont la mutation énergétique est l’une des plus rapides dans le cercle des pays en développement. Entre 2014 et 2016, le taux d’électrification a connu une croissance annuelle de plus de 5% dans ce pays. Les autres pays du continent sur cette même lancée, sont l’Ethiopie et la Tanzanie.

Le Kenya s’est donné pour objectif, à travers son programme Last-Mile, d’apporter l’électricité à tous ses citoyens d’ici à 2020. Dans cette perspective, elle a déjà fait passer son taux d’électrification de 27% en 2013 à 71% actuellement.

Gwladys Johnson Akinocho