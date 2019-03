Liberia : 102 000 nouveaux ménages seront bientôt raccordés au réseau électrique national

(Agence Ecofin) - La Liberia Electricity Corporation (LEC) a entamé la connexion de 102 000 nouveaux ménages au réseau électrique afin d’accroître l’accès à une électricité abordable dans le pays. Cette nouvelle série de raccordements permettra d’augmenter cet accès, de la manière la plus prudente et la plus rapide possible, selon James Kpargoi, le chargé de la communication de la compagnie électrique.

Ce projet entre dans le cadre du plan de consolidation de la desserte en énergie de Monrovia et des corridors de Kakata et de Monrovia-Bomi par la LEC. Ce plan de consolidation sera mis en œuvre en 18 mois.

Ainsi, 38 000 nouveaux ménages auront accès à l’électricité dans la ville de Monrovia. Dans le corridor Monrovia-Bomi qui inclut les localités de Brewerville, Gbarnga, Tubmanburg et Bo-Waterside, 39 000 ménages auront également accès à l’électricité. Enfin, 25 000 ménages seront connectés au réseau dans le corridor de Kakata.

Quatre sous-stations additionnelles seront ajoutées au réseau de transmission électrique entre Clara Town et Bo-Waterside afin de maintenir la constance de la fourniture électrique.

Au cours des 18 derniers mois, la LEC a raccordé 146 000 nouveaux ménages au réseau électrique.

Gwladys Johnson Akinocho