Lesotho : la Banque mondiale et le Fonds Stratégique pour le Climat allouent 52 millions $ au secteur électrique

(Agence Ecofin) - Le Lesotho vient d’obtenir un appui financier de 52,9 millions $ pour l’amélioration de l’accès à l’électricité de ses populations. Ces fonds ont été obtenus auprès de l’Association internationale pour le développement (IDA), un membre du groupe de la Banque mondiale et du Scaling Up Renewable Energy Program financé par le Fonds stratégique pour le climat (SCF).

Les deux organisations ont respectivement alloué 40 millions $ et 12,9 millions $ au pays pour son électrification. Ces financements seront injectés dans le Projet d’énergie renouvelable et d’accès à l’énergie mis en œuvre par le pays. L’objectif de l’initiative est d’électrifier en particulier les populations vivant dans les zones reculées du pays. Il soutiendra également la réhabilitation et l’augmentation de la capacité du mini-barrage électrique implanté par la Lesotho Electricity Corporation dans le village de Semonkong.

« À travers ce projet, la Banque mondiale assistera le gouvernement du Lesotho dans sa marche vers l’accès universel à l’électricité et à une énergie abordable et durable » a affirmé Marie-Françoise Marie-Nelly, la directrice de la Banque mondiale pour le Lesotho, le Botswana, l’eSwatini, la Namibie et l’Afrique du Sud.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

28/05/2019 - Lesotho : l’USTDA alloue une subvention pour les études de faisabilité d’une centrale solaire de 20 MW