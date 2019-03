Madagascar : la Banque mondiale alloue 150 millions $ à l’amélioration de l’accès à l’électricité

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale vient d’octroyer à Madagascar, un financement de 150 millions $ pour l’amélioration de l’accès à l’électricité des populations. Ces fonds qui ont été alloués par le biais de l’Association internationale de développement (IDA) appuieront la mise en œuvre du Projet de développement à moindre coût de l’accès aux services électriques (LEAD).

« Le taux actuel d’électrification limite gravement la compétitivité du pays et affecte de manière disproportionnée, les zones rurales, les pauvres et les ménages dirigés par des femmes.», a affirmé l’institution financière dans un communiqué. Le financement servira de manière plus spécifique, à l’extension du réseau électrique national vers les périphéries des grandes villes et à la densification du réseau.

1,7 million de personnes devraient bénéficier de ce projet au nombre desquels, 10 000 entreprises et 750 centres de santé. L’atteinte de cet objectif sera possible grâce aux outils de planification de pointe et aux technologies à faible coût afin de maximiser le nombre de nouveaux raccordements par rapport au dollar dépensé, a précisé l’institution.

Le projet permettra également d’accompagner les ménages des zones reculées à avoir accès aux installations solaires domestiques, et ce, à moindre coût.

