RDC : CMOC envisage le solaire et l’hydroélectricité pour soutenir la hausse de sa production de cuivre-cobalt à Tenke

(Agence Ecofin) - Face aux pressions pour réduire l’empreinte carbone de leurs activités, les compagnies minières se tournent depuis quelques années vers les énergies renouvelables. En RDC, on retrouve notamment Ivanhoe Mines au barrage hydroélectrique d’Inga II et China Molybdenum à celui de Nseke.

La compagnie minière China Molybdenum Co (CMOC) veut investir davantage dans le potentiel hydroélectrique et solaire de la RDC. C’est du moins ce qu’a déclaré Steele Li, directeur des investissements de la société chinoise active à la mine de cuivre-cobalt Tenke Fungurume, lors de la conférence Reuters Impact organisée par l’agence de presse en prélude à la COP26.

« Nous avons une équipe spécialisée qui étudie actuellement les possibilités de projets hydroélectriques dans le monde entier, car nous pensons que ce sera l’un des principaux domaines où nous parlerons d’énergie verte », a-t-il notamment indiqué.

Interested in learning how the mining & metals industry is making progress towards the goals of the Paris Agreement?



ICMM's CEO @RohiteshDhawan will moderate a session at #ReutersIMPACT today at 16:30 BST.



Sign up for free here: