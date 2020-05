Rwanda : la Banque mondiale alloue 100 millions $ supplémentaires pour le développement du secteur électrique

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale vient d’approuver un financement de 100 millions $ supplémentaire pour le secteur énergétique rwandais. Ces fonds qui seront débloqués par le truchement de l’Agence internationale du développement (IDA), entrent dans le cadre de la troisième opération de développement de la politique du secteur énergétique rwandais (DPO). Ils viennent s’ajouter aux 125 millions $ débloqués en août 2019.

Le DPO est le dernier d’une série de programmes d’une valeur de 375 millions $, dont le premier a été lancé en 2017. Ces programmes visent tous la participation à l’atteinte des objectifs sectoriels qui sont entre autres l’accès universel à l’électricité d’ici 2024 et l’équilibre financier de l’ensemble des acteurs publics.

« Le programme politique soutenu par le DPO est toujours en œuvre, mais les impacts sociaux et économiques de la pandémie du Coronavirus remettent en cause les résultats de ces opérations. Ce financement appuiera la réponse du gouvernement à cette crise et permettra de s’assurer que les progrès effectués vers l’accès universel à l’énergie ne seront pas perdus », a affirmé Joern Huenteler, le responsable des opérations à la Banque mondiale.

À la fin des différentes opérations, il est prévu que le taux d’électrification du pays soit de 61 % parallèlement à une réduction de l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’électricité. Le pays modernisera également les opérations de la Rwanda Energy Group.

Gwladys Johnson Akinocho

