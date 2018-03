Burkina Faso : 45 localités seront électrifiées dans les provinces de Ziro et de Gourma

(Agence Ecofin) - Au Burkina Faso, le gouvernement vient de lancer un projet d’électrification rurale qui touchera 45 localités des provinces de Ziro et de Gourma. Dénommée ERD-ZIGO, l’initiative aura un coût estimé à plus de 7 milliards de francs CFA (plus de 13 millions $) qui sera cofinancé par l’Union européenne, à hauteur de 72%, et les entités nationales que sont l’Agence burkinabè d’électrification rurale et les collectivités territoriales bénéficiaires.

Les coûts d’accès à ces services énergétiques seront compris entre 6000 FCFA et 30 000 FCFA afin de permettre l’accès au plus grand nombre possible. « Cette action permettra d’effectuer des branchements de 5150 ménages domestiques et de raccorder 600 activités socio-économiques dont 86 écoles, collèges et lycées, 13 centres de santé et 16 adductions d’eau potable », a affirmé Bachir Ismaël Ouédraogo, le ministre de l’Energie, lors de la cérémonie de lancement du projet.

Le Burkina Faso a un taux d’électrification national d’environ 20%. Un chiffre qui tombe à 3% pour l’ensemble des zones rurales du pays.

Gwladys Johnson Akinocho