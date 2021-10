Namibie : les USA intéressés par les enjeux de développement des énergies propres et de la crise climatique

(Agence Ecofin) - Les Etats-Unis désirent doubler leur financement climatique à l’endroit des pays en développement, d’ici 2024. Ainsi, l’ambition de la Namibie de produire avec le Botswana 5 GW de renouvelable est l’un des projets qui suscitent l’intérêt du pays de l’Oncle Sam.

la Namibie et les Etats-Unis explorent les possibilités de coopération bilatérale pour faire face aux impacts climatiques, renforcer la résilience, intensifier le développement des énergies propres et accroître l'ambition climatique mondiale avant la COP26. Une délégation conduite par l'envoyé spécial adjoint du président américain pour le changement climatique, Jonathan Pershing, s’est penché sur le sujet avec des représentants du gouvernement namibien et de la société civile.

« Une action audacieuse pour lutter contre la crise climatique est plus urgente que jamais », a déclaré M. Pershing. La transition vers une économie à zero émission nette est également la plus grande opportunité économique, a-t-il ajouté, précisant : « nous nous sommes engagés à doubler l'aide climatique américaine aux pays en développement, d'ici 2024, et à tripler le financement pour l'adaptation ».

Les discussions avec les parties prenantes ont également porté sur l'initiative Mega Solar. Ce projet devrait générer jusqu'à 5 GW d'énergie solaire pour la Namibie et le Botswana. Cette capacité devrait être suffisante pour permettre à ces deux pays d'exporter de l'énergie renouvelable en Afrique australe.

Outre Jonathan Pershing, la délégation comprenait cinq autres responsables, dont Mark Carrato, coordinateur de Power Africa. Cette entreprise compte 170 partenaires publics et privés qui ont engagé 56 milliards $ pour doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne.

Honored to travel with Deputy Special Presidential Envoy for Climate Jonathan Pershing to beautiful #Namibia! Great to hear first-hand from our Namibian partners about moving this massive #cleanenergy opportunity from concept to action.@SciDiplomacyUSA @PowerUSAID @USAIDAfrica https://t.co/kxa6ZRD5fl — Mark Carrato (@markcarrato) October 1, 2021

Gwladys Johnson Akinocho

