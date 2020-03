BAD : Kevin Kariuki remplace Amadou Hott à la tête de la direction Électricité, Énergie, Climat et Croissance verte

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) vient de nommer le Kényan Kevin Kanina Kariuki au poste de vice-président chargé de l’Électricité, de l’Énergie, du Climat et de la Croissance verte. À partir du 16 avril 2020, ce dernier remplacera Amadou Hott qui a rejoint en avril 2019, le poste de ministre de l’Économie dans son pays, le Sénégal.

M. Kariuki est un ingénieur agréé qui dispose d’une expérience de plus de 30 ans dans le développement de systèmes électriques, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et le financement des projets énergétiques entre autres. Il a conduit dans le secteur privé, le développement de plusieurs infrastructures d’une valeur combinée de plus de 1,75 milliard $.

« Le leadership de Kevin dans le secteur de l’énergie en Afrique est bien connu. Il apporte des aptitudes et des compétences solides pour diriger le complexe Électricité, Énergie, Climat et Croissance verte de la Banque. Il a une connaissance approfondie du secteur et possède une riche expérience pratique dans l’élaboration des projets, les investissements, la gestion et a travaillé sur plusieurs projets de développement qui ont été couronnés de succès », a affirmé Akinwumi Adesina, le président de la BAD.

Gwladys Johnson Akinocho