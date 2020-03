Les femmes du secteur de l'énergie d’Afrique orientale et centrale seront formées grâce à un partenariat de YALI

(Agence Ecofin) - Une formation pour les femmes africaines dans le secteur de l’énergie, se déroulera du 4 au 29 mai 2020 à Nairobi, au Kenya. Elle est organisée grâce à un partenariat entre Young african leaders initiative regional leadership center East Africa (YALI RLC-EA) et POWER AFRICA, des programmes du gouvernement américain pilotés par l’Agence américaine pour le développement (USAID).

Ce programme s’adresse aux ressortissantes de 14 pays d’Afrique centrale et orientale à savoir : le Burundi, le République centrafricaine. La République du Congo, la RDC, Djibouti, Erythrée, l’Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et l’Ouganda.

Les candidates doivent être âgées entre 18 et 35 ans. Les candidatures de jeunes leaders ruraux et économiquement défavorisés, de jeunes leaders handicapés et d’autres groupes minoritaires sont fortement attendues. Les candidates doivent avoir des compétences en anglais, la langue d’apprentissage.

La formation se concentrera sur les compétences de base en leadership ainsi que sur l'entrepreneuriat et la gestion publique dans le secteur de l'énergie. Aucun frais n’est demandé aux candidates, car le programme prend tout en charge. Les candidatures se font en ligne jusqu’au 31 mars 2020.

Lyse Davina Nguili