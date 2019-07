Sénégal : la phase initiale du projet de production d’électricité à partir du gaz, confiée à Penspen et MJMEnergy

(Agence Ecofin) - Au Sénégal, la Société financière internationale (SFI) et le ministère de l’Energie ont confié la phase initiale de développement de l'étude gas-to-power au tandem Penspen- MJMEnergy. Penspen est un fournisseur britannique de services d’ingénierie pétrolière et MJMEnergy est un cabinet de conseil en gaz et en énergie présent dans plusieurs pays du monde.

Les détails financiers concernant ce contrat n’ont pas été publiés.

Pour ce qui est des spécificités techniques, Penspen fournira les services techniques clés pour le dimensionnement et l'acheminement des flux de gaz via les réseaux de pipelines ainsi que l'estimation des coûts. MJMEnergy définira, quant à lui, les marchés du gaz et les aspects économiques et financiers du projet. Il élaborera également le cadre institutionnel et les exigences commerciales de la nouvelle société issue d’un partenariat public-privé qui construira, possèdera et exploitera le réseau.

L'équipe intégrée de MJMEnergy et Penspen travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement du Sénégal pour soutenir le développement global de sa stratégie gaz-électricité. Cette stratégie permettra de raccorder les consommateurs aux nouvelles sources d'approvisionnement en gaz et réglera la question de l’accès à l’énergie.

Le Sénégal commencera à produire du gaz naturel, à partir de 2022.

