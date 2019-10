Bénin : la BAD alloue 61 millions € pour l’électrification de 48 000 ménages ruraux

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) vient d’allouer au Bénin, un financement de 61,77 millions € pour le financement de son Projet d’électrification rurale (PERU). Les fonds permettront de donner accès à l’électricité à plus de 48 000 ménages répartis dans 309 localités rurales du pays.

Pour ce faire, il est prévu que le projet réduise le coût de raccordement au réseau de plus de 72 %. Ce dernier passera en effet de 90 000 francs CFA (137 €) à 25 000 francs (38 €). Cette réduction sera possible grâce au financement par le projet, du matériel de raccordement électrique. En plus de ces ménages, il est prévu que 35 écoles soient également raccordées au réseau électrique national et bénéficient dans le même temps, d’une adduction d’eau potable.

L’objectif du PERU est de faire passer le taux d’électrification rurale du Bénin de 8,11 % en 2018 à 13,78 % d’ici à 2022, a rappelé Marie-Laure Akin-Olugbade, la directrice générale en charge de l’Afrique de l’Ouest à la BAD.

Gwladys Johnson Akinocho

