Meilleures pratiques en matière d’atténuation de risques dans le secteur solaire africain (Solarplaza)

(SOLARPLAZA) - L'énergie solaire devient de moins en moins chère, ce qui a amené beaucoup de monde à la considérer comme élément clé de la révolution des énergies renouvelables. Cependant, le déploiement des technologies solaires a pris du retard dans certains marchés émergents en raison des divers niveaux de risques perçus par le secteur privé en ce qui concerne le financement de projets solaires, en particulier en Afrique.

Selon Antoine Vagneur-Jones, analyste de recherche au BNEF, les risques de projet prennent diverses formes en Afrique. Des facteurs tels que le risque politique, le défaut de paiement des acheteurs, le risque de change, l'absence de contrats d'achat d'électricité (CAE) standardisés et la complexité liée à l'acquisition de sites contribuent tous à cette incertitude. Tous ces facteurs tendent à être plus présents dans le développement de projets solaires en Afrique que dans le développement de projets dans des régions aux marchés renouvelables plus matures.

Vagneur-Jones indique en outre que l'instabilité politique et économique, particulièrement répandue en Afrique subsaharienne, signifie que la continuité des politiques ne peut être considérée comme acquise. Afin de justifier des projets avec des coûts d'investissement initiaux élevés, tels que des projets solaires à grande échelle, des signaux d'investissement clairs et à long terme sont essentiels.

Dans l'analyse du défaut de paiement par l'acheteur et du risque de change, il est important de noter que ces deux problèmes sont interdépendants. La plupart des CAE sont signés avec des services d’utilité publique (détenus par l’Etat), qui disposent souvent de fonds en deçà de la moyenne et ne récupèrent pas leurs coûts de production. Le fait est que l'État maintiendra généralement ces entreprises à flot pendant qu'elles fonctionnent à perte. Cela, à son tour, peut engendrer des problèmes structurels à long terme, ce qui les ramène à des arriérés de paiement auprès des producteurs indépendants d'électricité.

Cela nous amène au risque de change. Lorsque les devises commencent à fluctuer, le remboursement devient encore plus inquiétant. Même si un producteur énergétique indépendant (PEI) est payé en monnaie forte, un écart grandissant entre la monnaie locale et, par exemple, le dollar américain, peut compliquer le suivi des paiements. Dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, l’utilisation du franc CFA confère une certaine stabilité à l’euro. Certes, certains gouvernements utilisent des taux de change fixes lors de la signature des contrats, mais ce n'est pas toujours le cas.

Tout ceci soulève la question suivante : comment atténuer ces risques ?

Il existe de nombreux mécanismes disponibles pour gérer ces types de risques. Cela dit, tous entraînent des coûts de projet supplémentaires et peuvent constituer une charge administrative lourde pour certains acteurs. Les garanties souveraines sont souvent utilisées pour atténuer certains de ces risques, permettant ainsi à l'État d'intervenir pour garantir que les paiements soient effectués en cas de défaillance de l'acheteur. Cependant, ces garanties sont seulement aussi bonnes que bilan du gouvernement.

Une autre méthode serait l’utilisation d’instruments de couverture du risque de change. Il existe différentes options disponibles dans ce cas. Les contrats à terme pourraient être un moyen d'y parvenir, ayant été largement employés par Enel Green Power, par exemple. L'assurance contre les risques politiques pourrait être une autre option, mais des facteurs tels que les coûts élevés, la complexité du processus de demande et la préférence pour les projets à grande échelle peuvent en limiter l'utilisation.

Dans certains cas, l'atténuation des risques est hors de portée du développeur de projet. L'accès incertain au réseau et sa réduction sont au cœur des risques du projet, et doivent être pris en compte lors du choix de l'emplacement du site du projet. Ces types de risques pourraient être anticipés et minimisés au tout début du développement, mais en définitive sont du ressort des gouvernements et de leur infrastructure de réseau.

Marco Dorothal - Analyste de recherche