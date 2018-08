Six ans après les ampoules incandescentes, l’Europe bannit les lampes halogènes

(Agence Ecofin) - A partir du 1er septembre prochain, les ampoules halogènes seront interdites en Europe. Cette interdiction intervient, six ans après celle qui avait frappé les lampes incandescentes. Seuls les modèles de lampes halogènes R7 et G8 seront disponibles sur le marché, une fois que les vendeurs auront écoulé les stocks en magasins.

Bannies pour leur consommation élevée en énergie, ces ampoules seront remplacées par les lampes LED qui sont moins gourmandes en électricité.

Si elles sont plus coûteuses que les lampes halogènes, les LED sont rentabilisées au bout d’un an et offrent une durée de vie largement plus importante et sont six fois moins chères, en matière de consommation d’électricité. Alors que les lampes halogènes durent 2 000 heures et que celles fluocompactes ont une durée de vie de 8 000 heures, les ampoules LED éclairent en moyenne entre 15 000 et 40 000 heures.

Des arguments qui militent en faveur de leur adoption par les consommateurs. Le marché mondial de l’éclairage LED devrait d’ailleurs passer de 18,6 milliards $ en 2016 à 30 milliards $ en 2020, selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Gwladys Johnson Akinocho