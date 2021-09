Afrique du Sud : l’exécutif requiert l’appui technique du privé pour économiser 27 milliards $ en 30 ans

(Agence Ecofin) - Le Trésor sud-africain a approuvé la phase 1 d’un programme visant à améliorer l’utilisation efficiente des ressources dans tous les bâtiments publics du pays au cours des 30 prochaines années.

L’Afrique du Sud s’apprête à lancer un processus de demande d’information (RFI) pour un programme dédié au photovoltaïque et à l’économie d’eau dans les bâtiments publics. Selon la ministre des Travaux publics et de l’Infrastructure, Patricia de Lille (photo), le processus de demande d’information permettra au ministère de se renseigner sur les solutions techniques optimales disponibles sur le marché et sur la capacité du secteur privé à fournir de telles solutions.

Le programme photovoltaïque et d’économie d’eau pour les bâtiments publics permettra de réaliser des économies pour l’Etat grâce au recours aux énergies renouvelables et à l’utilisation efficiente des ressources pour les installations publiques. Les gains réalisables sont estimés à 27 milliards $ d’ici 2050.

Il devrait également contribuer directement au PIB à hauteur de plus de 17 milliards $. En outre, le programme devrait permettre de créer 3 800 nouvelles petites entreprises, dont la majorité sera détenue par des Noirs. Il créera des opportunités de développement des compétences pour plus de 117 000 personnes.

Le gouvernement s’attend à ce que le programme crée environ 146 000 emplois. Il permettra de réduire la consommation d’énergie de 22 à 45 % et la consommation d’eau de 30 à 55 %. L’initiative réduira de 50 % les déchets actuels des décharges, ce qui représente environ 12 millions de tonnes. En termes de durabilité, le programme réduira les émissions de carbone et d’autres gaz à effet de serre de plus de 54,5 mégatonnes.

Gwladys Johnson Akinocho

