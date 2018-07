Maroc : les industriels se tournent vers l’efficacité énergétique et l’auto-génération pour réaliser des économies

(Agence Ecofin) - Au Maroc, le recours à l’efficacité énergétique pour réaliser des économies est de plus en plus systématique chez les industriels. L’énergie est en effet le deuxième poste de dépenses de ces organisations qui consomment à elles seules, 30% de l’électricité et 61% des produits pétroliers distribués dans le royaume.

« Dans le cas de la mise en œuvre des mesures de l’efficacité énergétique, les économies d’énergie dans l’industrie représenteront 5,7% de la consommation finale du secteur en 2021 et 17% en 2030.», a affirmé à cet effet Aziz Rabbah (photo), le ministre de l’énergie.

Au nombre des entreprises pionnières en matière d’efficacité énergétique, figurent Afrique Câbles qui réussit à économiser 2,13 millions de dirhams par an (224 000 $) et Multicérame qui réalise un gain annuel de 12 millions de dirhams (1,2 million $).

D’autres industries telles que Multisac qui fabrique des sacs en polypropylène et MedZ, ont décidé de mettre en place par elles-mêmes des unités de production électrique pour leur consommation ou pour la desserte d’autres entreprises.

Gwladys Johnson Akinocho