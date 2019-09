Afrique du Sud : le principal fournisseur de charbon de l’Eskom acquiert deux parcs éoliens pour réduire sa taxe carbone

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, Exxaro Resources, le plus grand fournisseur de charbon de l’Eskom, la compagnie électrique nationale, vient d’injecter 105 millions $ dans des actifs d’énergie renouvelable. La compagnie a, en effet, acquis la moitié des parts de Cennergi, une joint-venture mise en place par l’Indien Tata Power et consacrée au développement des énergies renouvelables. Exxaro devient ainsi le propriétaire de deux centrales éoliennes fournissant de l’électricité à l’Eskom.

Cet investissement est l’une des réponses de la compagnie, à la récente loi sur la taxe carbone qui a fait considérablement grimper ses obligations fiscales. En acquérant ces centrales éoliennes, elle rend ses actifs plus écologiquement durables. La compagnie qui anticipe une hausse de la demande de l’Eskom et donc l’émission de plus de carbone dans la production de son charbon, espère à travers cette restructuration de son business, infléchir la courbe de croissance de sa taxe carbone.

« Exxaro est ravie de consolider avec cette opportunité, ses intérêts dans les énergies renouvelables, à un moment où en Afrique du Sud, nous avons besoin de sécurité énergétique, et en réponse au sentiment négatif croissant à l’égard de la production d’électricité à partir du charbon », a affirmé Mxolisi Mgojo (photo), le directeur exécutif d’Exxaro.

Gwladys Johnson Akinocho

