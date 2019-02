La startup nigériane Publiseer sélectionnée pour participer à une compétition internationale en Turquie

(Agence Ecofin) - Publiseer, la plateforme nigériane d’édition de livres numériques, vient d’être sélectionnée pour participer au lancement de la compétition Startup Turkey Top 100 Demo Day, qui se tient à Istanbul du 26 au 29 avril prochain.

Publiseer a été sélectionné avec 99 autres entreprises parmi 120 000 candidatures de 150 pays.

« C'est formidable de voir les startups africaines être reconnues à l'échelle mondiale et se classer parmi les plus prometteuses. Je suis heureuse que nous soyons l'une de ces startups et nous travaillerons encore plus dur pour gravir les échelons », a déclaré Chidi Nwaogu(photo), cofondateur de Publiseer.

La startup, qui représente Google Play Books, a remporté l’étape régionale de la coupe du monde de Startup World Cup et est qualifiée pour la grande finale de la Silicon Valley.

Servan Ahougnon