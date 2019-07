Guinée: la Banque mondiale accorde 80 millions $ pour des projets de développement

(Agence Ecofin) - La Guinée bénéficiera d’un financement de 80 millions $ de la part de la Banque mondiale, a-t-on appris cette semaine de l’agence de presse Xinhua.

La nouvelle aide a été octroyée via deux accords de financement signés lundi dernier. Ils visent à mettre en place des projets destinés à appuyer le développement de la Guinée.

Le premier accord de 50 millions $ devrait concerner le secteur de l’éducation. Il vise surtout à renforcer les capacités des acteurs dans le domaine, notamment dans celui du préscolaire, afin de faciliter l'accès à l'éducation pour tous les enfants guinéens. Le second financement de 30 millions $ permettra quant à lui, de renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises (PME), à générer des revenus et à créer des emplois.

Notons que ces accords entrent dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES) de la Guinée, prévu pour la période 2016-2020. Près de 340 millions $ sont prévus pour être décaissés par l’institution de Bretton Woods pour le pays, en faveur de six projets, d’ici 2020.

Moutiou Adjibi Nourou