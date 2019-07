Le Niger va se doter d’une zone franche industrielle d’exportation pour stimuler les investissements

(Agence Ecofin) - Une zone franche industrielle d’exportation va voir le jour au Niger. Le décret déclarant d’utilité publique la mise sur pied de ce dispositif a été adopté en Conseil des ministres le 26 juillet 2019. En se dotant d’une zone franche industrielle d’exportation, le Niger entend devenir plus attractif et par ricochet accroître son confort économique.

En effet, la création de cette zone offre d’innombrables opportunités économiques tant pour le pays que pour les investisseurs. Celle-ci étant définie comme un espace délimité dans un territoire sur lequel l’Etat confère certains avantages fiscaux aux entreprises qui s’y installent.

« Le principal intérêt de la création d’une zone franche au Niger est de stimuler la croissance économique et de réduire la pauvreté. En effet, le développement d’une zone franche constitue une source de revenus importante pour le pays et peut contribuer à résoudre de nombreux problèmes et engendrer des retombées positives dont, entre autres, la création d’emplois, la captation des Investissements directs étrangers (IDE) et de manière générale, la promotion du Niger comme destination d’investissements.»,peut-on lire dans le communiqué ayant sanctionné le Conseil des ministres.