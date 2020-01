Ethiopie : les recettes d’exportations en hausse de 10% au premier semestre de l’exercice 2019/20 à 1,3 milliard $

(Agence Ecofin) - Les recettes d’exportation de l’Ethiopie ont atteint 1,3 milliard $ au cours du premier semestre 2019/20. L’annonce a été faite par le ministère éthiopien du commerce. Ce montant est en hausse de 10% par rapport aux 1,21 milliard $ de recettes enregistrées au cours du premier semestre de l’exercice 2018/2019.

La hausse des recettes d’exportation a été portée essentiellement par le café, les céréales, du textile, des graines oléagineuses, les épices, les fleurs, le cuir, et d'autres produits exportés vers 137 pays. Par contre, certains produits tels que l’or, le bétail, les produits pharmaceutiques, le lait, la viande, le miel et les produits chimiques et de construction ont enregistré une baisse à l’exportation.

La performance n’a toutefois pas atteint l’objectif de 1,6 milliard que s’étaient fixées les autorités éthiopiennes sur cette période. Les raisons invoquées sont essentiellement liées au manque de devises, à l’insécurité, l’absence d’un système commercial moderne, ainsi qu’au faible rendement de l’agriculture.

Dans le but d’intensifier son commerce extérieur, l’Ethiopie envisage donc une série de mesures. Il s’agit notamment de la mise en place d’une plateforme numérique pour l’identification et l’octroi de licence et permis d’affaires, de l’adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ceci dans la perspective de l’effectivité de la zone de libre-échange continentale (ZLECA).

Les principaux acheteurs de produits éthiopiens au cours du premier semestre de l’exercice budgétaire sont la Somalie, les Pays-Bas et les États-Unis.

André Chadrak