Au Cameroun, l’inflation pourrait atteindre 3% à fin 2019, sur fond de crise des devises, d’insécurité et des inondations

(Agence Ecofin) - Selon une note que vient de publier l’Institut national de la statistique (INS) du Cameroun, des tensions sur les prix pourraient se poursuivre cette fin d’année dans le pays. Et cela, en raison des menaces réelles de ralentissement de l’économie, liées au durcissement des conditions de sortie de devises, ainsi que l’insécurité persistante dans certaines régions.

Dans la région de l’Extrême-Nord en particulier, indique l’INS, du fait des inondations ayant occasionné les pertes de cultures, de centaines de têtes de bétail et des surfaces de pâturage, les marchés seront de moins en moins approvisionnés en céréales (maïs, riz, mil, sorgho), oignons, viande de bœuf, etc.

« Au regard de ces facteurs, à l’approche des fêtes de fin d’année et en l’absence de mesures prises pour juguler, à plus ou moins brève échéance, la crise des devises et les spéculations des acteurs, l’inflation pourrait avoisiner 2,7% en fin d’année 2019 », relève l’INS.

L’Institut précise qu’en moyenne, sur les douze derniers mois, les tensions inflationnistes ont persisté dans le pays. L’inflation se situe à 2,3%, après +1,8% au premier semestre 2019, +1,4% au premier trimestre 2019 et + 1,1% en fin d’année 2018.

Les trois principales composantes à l’origine de cette inflation sont les produits alimentaires, les restaurants et hôtels ainsi que les articles d’habillement et chaussures. Les prix des biens importés sont en nette progression sous l’effet, probablement, des dysfonctionnements dans la chaîne de distribution, provoqués en partie par la crise des devises.

SA