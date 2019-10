Perspectives économiques 2019 : la croissance de la Cemac sera portée par les projets structurants (Banque de France)

(Agence Ecofin) - Les prédictions sur la relance économique de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac) restent optimistes. Selon le rapport annuel de la zone franc publié par la Banque de France, cette institution sous-régionale (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Centrafrique Tchad), devrait enregistrer un taux de croissance de 3,0% en 2019 contre 1,7% en 2018. Soit une hausse de plus d’un point.

« L’activité serait principalement stimulée par l’investissement privé, dans les secteurs pétrolier et non pétrolier, et par la demande extérieure nette, tirée par l’augmentation sensible en volume des exportations de matières premières, en particulier d’hydrocarbures », précise le rapport.

Cette stimulation est le fait des projets structurants entrepris dans la région. Plusieurs Etats de la sous-région ont en effet lancé des plans de développement en vue d’une diversification de leur économie, d’une meilleure insertion dans les chaînes de valeur et d’un renforcement du capital humain, avec le soutien des bailleurs de fonds régionaux et internationaux.

Il s’agit surtout pour les pays producteurs de pétrole de réduire leur dépendance aux hydrocarbures, en développant l’exploitation de leur potentiel agricole, forestier ou touristique.

Des projets d’infrastructures ont également été lancés, afin de renforcer l’autonomie énergétique des pays concernés (projets de barrages hydroélectriques au Cameroun, développement de la filière photovoltaïque au Tchad) ou d'accroître les connexions transnationales (routes Brazzaville-Yaoundé et Brazzaville-Libreville, diffusion de la fibre optique dans le cadre du projet de Central African Backbone 7).

De grands groupes internationaux sont, enfin, parties prenantes d’initiatives de diversification économique, à l’instar d’Olam (qui investit dans la filière agricole gabonaise et participe à la construction d’un nouvel aéroport international à Libreville) ou de l’Atlantic Cocoa Corporation (qui développe une activité de transformation du cacao au Cameroun).

Stéphane Billé