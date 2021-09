Gabon : une mission de prospection d’investisseurs russes annoncée, à la suite du forum de Saint-Pétersbourg

(actu) - Dans le sillage de son offensive africaine, Moscou a organisé en juin dernier le forum économique international de Saint-Pétersbourg. Participant à cette rencontre, Libreville en est revenu avec deux accords de coopération, notamment économiques.

Le Gabon se prépare à accueillir prochainement une délégation d’hommes d’affaires russes. Dans cette perspective, le directeur général de l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI), Ghislain Moandza Mboma, a reçu, il y a quelques jours, l’ambassadeur de la Fédération de Russie près le Gabon, Ilias Iskandaravo.

Il était question pour les deux personnalités de faire le point des travaux préparatoires à cette mission. « Les deux parties ont convenu de maintenir un dialogue permanent en vue de la réussite de cette visite en termes de prise de décision d’investir au Gabon pour la partie russe », informe l’ANPI.

Au cours de leur séjour en terre gabonaise, il sera présenté aux hommes d’affaires russes les opportunités d’investissements dont regorge le pays, et qui sont inscrites dans le Plan d’accélération de la transformation (PAT) de l’économie. Notamment des opportunités dans le secteur minier, forestier, agro-industriel, l’environnement, les infrastructures…

Cette visite d’investisseurs russes s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions prises par les deux pays lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), tenu en Russie du 2 au 5 juin derniers, rappelle Le Nouveau Gabon. Une rencontre au cours de laquelle deux protocoles d’accord ont été signés entre Libreville et Moscou.

Un premier protocole signé entre l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon) et le Conseil d’affaires Russie-Afrique visait, selon les autorités gabonaises, à promouvoir le cadre des affaires et d’investissements entre le Gabon et la Russie. L’arrivée de cette délégation russe est la première retombée de cet accord.

La deuxième convention signée au cours du SPIEF entre les deux pays avait pour objectif de mettre en place une plateforme de rapprochement des associations d’employeurs russes et la Confédération patronale gabonaise (CPG) ; ainsi que la création du conseil d’affaires Russie-Gabon.

Rappelons que Libreville et Moscou entretiennent des relations de coopération vieilles de plus de 40 ans. Une relation que les deux pays ambitionnent d’intensifier davantage dans les domaines de l’exploitation des ressources minières, dans le secteur énergétique et dans la réalisation de projets d’infrastructures.

