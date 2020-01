La Turquie envisage de plus que doubler ses échanges commerciaux avec le Sénégal

(Agence Ecofin) - La Turquie va plus que doubler ses échanges commerciaux avec le Sénégal dans les prochaines années. C’est ce qui ressort d’une conférence de presse organisée le mardi 28 janvier lors de la visite du président Recep Tayyip Erdogan à son homologue sénégalais, Macky Sall.

D’après le dirigeant turc, les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Turquie devraient bientôt être portés à 1 milliard $. C’est plus du double de l’objectif de 400 millions $ annoncé par les deux pays pour l’année 2019.

« Aujourd’hui, nous nous sommes fixé un objectif ambitieux d’atteindre un volume d’un milliard de dollars. Je crois fermement que nous allons atteindre cet objectif », a indiqué le président Erdogan. Et d’ajouter : « nous nous étions fixé un objectif d’échanges commerciaux de 400 millions de dollars. Je me félicite que nous ayons pu réaliser cet objectif en 2019. Cependant, les données montrent que nous devons consacrer davantage d’efforts pour développer les liens commerciaux entre nos deux pays ».

L’atteinte du nouvel objectif devrait s’accompagner d’une augmentation des investissements turcs dans le pays ouest-africain. Sept accords ont été ainsi signés entre les deux pays dans les domaines de la culture, des sports, de l’énergie et de la défense.

La visite du président Erdogan s’inscrit dans le cadre d’une mini-tournée africaine qui a déjà conduit le chef d’Etat turc en Algérie. Ces dernières années, le dirigeant a exprimé son intention de dynamiser ses relations politiques et économiques avec le continent en réalisant en 2018, une première tournée, puis en devenant récemment un acteur de plus en plus important dans la gestion de la crise libyenne.

Ankara semble vouloir particulièrement dynamiser ses échanges économiques avec la CEDEAO qui compte dans ses rangs la première puissance économique du continent, le Nigeria, et d’autres champions de la croissance africaine tels que la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

Notons qu’un sommet Afrique-Turquie est prévu pour se dérouler au cours du mois d’avril prochain.

Moutiou Adjibi Nourou

