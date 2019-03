Le Sénat français organise un colloque économique sur le Gabon, le 29 mars 2019

(Agence Ecofin) - Sous le haut patronage de Gérard Larcher, président du Sénat français, et le parrainage de Christophe-André Frassa, président du groupe d'amitié France-Afrique centrale, le Sénat organise un colloque économique sur le Gabon, au Palais du Luxembourg (photo), le 29 mars 2019.

Cette rencontre est organisée en partenariat avec Business-France et la direction générale du Trésor, avec la participation du Premier ministre de la République gabonaise, Julien Nkoghe Bekale.

A la faveur de cette initiative, plusieurs thèmes liés à la situation socio-économique du Gabon seront abordés. Il s’agit, entre autres : des Perspectives économiques et le climat des affaires ; le Gabon vert (agroalimentaire, industrie du bois) ; le Gabon industriel (énergie, mines) ; le Gabon des services (transport, logistique, numérique, tourisme) et le financement de projets.

Selon le comité d’organisation, ce colloque a pour but de trouver les voies et moyens pour que le Gabon, qui dispose des atouts et des ressources nécessaires, puisse devenir un grand pays d’Afrique, d’ici 2025.

L’intérêt de la France pour cet atelier n’est plus à démontrer. En effet, l’Hexagone occupe une place prépondérante dans le stock d’Investissements directs étrangers au Gabon. Dans ce cadre, on y recense une centaine de filiales d’entreprises françaises dans des secteurs très divers tels que l’exploitation pétrolière, le secteur minier, le bois, l’agroalimentaire, le BTP, les services financiers, et bien d’autres.

Cette rencontre a pour objectif de vendre le Plan stratégique Gabon émergent (PSGE) afin que les potentiels investisseurs puissent se positionner en amont, sur les marchés concernés pour remporter des contrats et rencontrer des partenaires potentiels.

Stéphane Billé