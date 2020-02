La Namibie table sur une croissance en hausse en 2020 grâce à une reprise du secteur minier

(Agence Ecofin) - La Namibie anticipe une croissance économique de 1,5% en 2020. C’est ce qu’a annoncé la Banque centrale namibienne dans un communiqué publié jeudi.

Cette prévision de croissance représente une nette amélioration par rapport aux performances de l’année 2019, où l’économie namibienne s’est contractée de 1,9%. Cette situation est due notamment à l'impact de la sécheresse sur le secteur agropastoral, alors que le pays d’Afrique australe a entamé une stratégie d’expansion de ses exportations de viande de bœuf vers les USA notamment.

« Au fur et à mesure que de nouvelles données sur les activités économiques pour 2019 sont disponibles, il est devenu évident que l'impact de la sécheresse sur le bétail et les cultures sera probablement plus sévère que prévu », a indiqué la Banque centrale, citée par Reuters.

D’après les autorités, la nouvelle croissance sera tirée par la reprise de l'exploitation minière, du commerce de gros et de détail et une amélioration des activités du secteur de la construction. Pour 2021, la croissance devrait néanmoins redescendre à 1,4%.

