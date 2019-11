Togo: les recettes non fiscales se chiffrent à 46,64 milliards FCFA, à fin septembre 2019 (+4,18%)

(Agence Ecofin) - A la fin du 3ème trimestre de cette année, les recettes non fiscales recouvrées par l’Etat se chiffrent à 46,64 milliards FCFA, contre une prévision annuelle de 80,40 milliards FCFA.

Ces entrées, qui sont en hausse de 4,18% en glissement annuel (à fin septembre 2018, elles s’établissaient à 44,77 milliards FCFA, soit une augmentation de 1,87 milliard FCFA), sont donc recouvrées à un peu plus de la moitié de ce qui est attendu en 2019.

Leur progression est portée notamment par les Droits administratifs - qui s'établissent à 5,28 milliards FCFA (réalisés à 67,78% des prévisions, et en hausse annuelle de 30,37%) - et les Revenus de l’entreprise et du domaine. Ces derniers ressortent à 29,94 milliards, cumulés à la fin septembre 2019 (soit une réalisation de 61,24% des prévisions annuelles, en hausse de 20,68%).

Notons l'importante hausse annuelle des rentrées liées aux redevances pour la réhabilitation de l’Aéroport de Lomé (en progression de 428,36%). De leur côté, les redevances minières ont généré, à fin septembre, 1,78 milliard FCFA (soit une réalisation de 80,00% des prévisions, en hausse annuelle de 21,21%.)

Pour rappel, les recettes non fiscales concernent les rentrées de fonds qui comportent une contrepartie directe. Elles sont d’origines diverses et représentent toutes les recettes qui ne sont liées ni à un impôt, ni à une taxe (comme des rémunérations pour services rendus, les revenus divers et les dividendes).

R.E.D