(Agence Ecofin) - Dans son rapport intitulé « Africa Investment Index 2018 », le groupe Quantum Global a effectué un classement des pays africains les plus attractifs pour l’investissement.

Selon le rapport qui prend en compte six facteurs (la croissance, la liquidité, les facteurs de risque, les facteurs liés à l'environnement commercial, les facteurs démographiques et les facteurs liés au capital social), le Maroc est le pays africain offrant l’environnement le plus adéquat pour des investissements sur le continent.

Cela est dû à un climat des affaires très favorable, à une très bonne gestion des risques liés à l’économie ainsi qu’à un capital social fort. Le Maroc doit également ce classement à l’envergure de son économie, qui est « la cinquième plus grande en Afrique ».

D’après le classement des 10 économies africaines les plus attractives pour les investissements, le Maroc arrive en tête, devant, respectivement, l’Egypte, l’Algérie, le Botswana, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, l’Ethiopie, la Zambie, le Kenya et le Sénégal. La République centrafricaine reste, quant à elle, dernière de la classe, en étant l’économie la moins attirante pour les investissements, en raison notamment du climat sécuritaire peu favorable à l’attraction des investisseurs étrangers.

Selon le document, les investissements directs étrangers (IDE) en Afrique ont considérablement chuté en 2016. Cependant, les experts tablent sur une reprise de ces investissements dans les prochaines années, en raison notamment de la remontée des cours du pétrole et de l’augmentation des IDE dans les secteurs non pétroliers.

« Les Etats-Unis restent la première source des IDE en Afrique, juste devant le Royaume-Uni, la France, la Chine et l’Afrique du Sud », indique également le rapport.

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)

Rang Les 10 premiers des 54 pays (du premier au 10e) Les 10 derniers des 54 pays (du dernier au premier) 1 Maroc République Centrafricaine 2 Egypte Libéria 3 Algérie Somalie 4 Botswana Erythrée 5 Côte d’Ivoire Guinée équatoriale 6 Afrique du Sud Gambie 7 Ethiopie Sierra Léone 8 Zambie Guinée 9 Kenya Sao Tomé-et-Principe 10 Sénégal Zimbabwe