Cameroun : en 2019, l’inflation s’est établie à 2,5 %, le taux le plus élevé depuis 4 ans

(Agence Ecofin) - Le taux d’inflation au Cameroun a atteint 2,5% en 2019 et devient le taux le plus élevé après 2015, où il s’était établi à 2,7%, selon une note d’analyse que vient de publier l’Institut national de la statistique (INS).

« Cette hausse du niveau général des prix est due en grande partie au renchérissement des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (2,9%), des restaurants et hôtels (5,7%), ainsi que des articles d’habillement et chaussures (2,8%). Les prix des produits alimentaires augmentent du fait surtout de la progression des prix des fruits (10,0%), des légumes (6,7%), du sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie (4,2%), des viandes (3,5%) ainsi que des poissons et fruits de mer (2,7%) », explique l’INS.

L’Institut ajoute que l’année 2019 a également été marquée par la flambée des prix de certains produits de grande consommation, à l’instar du riz, du maquereau congelé et de la viande de bœuf, en liaison avec les dysfonctionnements dans la chaîne de distribution. Ces dysfonctionnements seraient, à en croire l’INS, accentués probablement par des spéculations des acteurs qui profitent du durcissement par l’autorité monétaire des conditions de sortie des devises pour réaliser de bénéfices substantiels.

Par ailleurs, indique l’INS, l’insécurité perdurant dans certaines zones de production vivrière dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de même que les inondations dans l’Extrême-Nord auraient impacté négativement l’offre en produits vivriers tout en augmentant la demande de ces produits en milieu urbain, du fait des populations qui se sont déplacées vers les villes, notamment Bamenda et Buea.

S.A.