Le Ghana enregistre une croissance de 6,7 % au premier trimestre de 2019 (GSS)

(Agence Ecofin) - Selon le Ghana Statistical Service (GSS), l'économie ghanéenne a enregistré une croissance de 6,7 % en glissement annuel au cours du premier trimestre 2019, contre 5,4 % à la fin de la même période en 2018.

La croissance hors pétrole pour le premier trimestre s'est, quant à elle, établie à 6,0% en glissement annuel, contre 4,2% l'an dernier.

Concernant les secteurs d’activité, celui des services a progressé de 7,2% en glissement annuel. Le sous-secteur de l'information et de la communication a enregistré le taux de croissance trimestriel le plus élevé de 37% en glissement annuel. Par contre, le sous-secteur Finance et Assurances a enregistré la plus faible croissance, à savoir 2,1% en glissement annuel.

Pour sa part, le secteur de l’agriculture a connu une croissance de 2,2% au cours du premier trimestre de 2019, porté essentiellement par le sous-secteur de l'élevage avec un taux de croissance en glissement annuel de 5,5%.

Quant au secteur de l’industrie, il connait une croissance de 8,4% en glissement annuel au premier trimestre 2019. Largement tributaire de la performance enregistrée par le sous-secteur des mines et des carrières qui enregistre un taux de croissance trimestriel en glissement annuel de 20,9%.

A l’opposé, le sous-secteur de la construction enregistre une contraction de 8,7% en glissement annuel.

Zeinab Dosso (stg)