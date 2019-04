Le PIB de l’Angola s’est contracté de 1,7% en 2018

(Agence Ecofin) - Le produit intérieur brut (PIB) de l’Angola s’est contracté de 1,7% en 2018, selon des données publiées par l’Institut national de la statistique (INE).

La très grande majorité des activités économiques ont reculé durant l’année écoulée, à l’exception des secteurs de l’eau et de l’électricité (+22,3%), du BTP (+0,4%), de la Poste et des télécommunications (+1,8%) et de l’intermédiation financière (+11,7%).

Au quatrième trimestre de 2018, l’économie angolaise avait enregistré une croissance de 2,2% par rapport à la même période en 2017, d’après l’Instituto Nacional de Estatística. Les secteurs qui ont le plus contribué au PIB sont les exportations et le raffinage du pétrole brut et du gaz naturel (33%), le BTP (14%) et les services (12%).

Le PIB de l’Angola s’était déjà contracté de 0,15% en 2017 et de 2,58% en 2016.

