Ghana: le FMI table sur une croissance à 7% en 2019, grâce aux performances de l'industrie extractive

(Agence Ecofin) - Le Ghana devrait enregistrer une croissance économique de 7% en 2019, a annoncé le Fonds monétaire international (FMI) dans un communiqué publié jeudi dernier.

Cette croissance devrait être portée par les bonnes performances de l’industrie extractive et par un système bancaire renforcé. Cette croissance devrait s’accompagner d’une hausse des réserves internationales de la Bank of Ghana, principalement grâce à l'amélioration de la balance commerciale et aux emprunts extérieurs alors que le cedi, la monnaie nationale, s'est déprécié d'environ 10 % depuis le début de l’année.

« Après l'achèvement réussi du programme avec le FMI, les politiques des autorités sont restées prudentes et ont maintenu la stabilité macroéconomique. Néanmoins, l'exécution du budget 2019 a été difficile en raison de recettes plus faibles que prévu, de l'anticipation des dépenses au titre de certains programmes phares du gouvernement et des dépenses de sécurité imprévues reflétant les nouveaux problèmes de sécurité dans la région du Sahel […] Toutefois, le gouvernement s'est engagé à maintenir le déficit budgétaire (à l'exclusion de la restructuration du secteur financier et des coûts de l'énergie) en dessous de 5 % du PIB ainsi qu'un excédent primaire, conformément à la loi sur la responsabilité budgétaire » a indiqué le communiqué du FMI.

Notant une hausse considérable de la dette publique (à 63% du PIB d’ici à la fin de l’année), l’institution appelle le gouvernement ghanéen à adopter, pour l’année 2020, un budget suffisamment strict pour limiter les besoins de financement, contenir l'accumulation de la dette et soutenir la position extérieure. Ce, tout en continuant à maintenir une politique monétaire « vigilante ».

Pour rappel, en 2018, le Ghana avait décidé, sous l’impulsion du président Nana Akufo-Addo, de ne pas prolonger son programme de financement de près de 918 millions $ avec le FMI, conclu en 2015. Celui-ci visait à relancer la croissance du pays et à réduire le niveau de la dette publique.

Moutiou Adjibi Nourou

