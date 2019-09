Le secteur hôtelier africain enregistre une hausse de ses revenus sur plus de sept années consécutives

(Agence Ecofin) - Le secteur hôtelier africain a enregistré une hausse de ses revenus sur 87 mois consécutifs. C’est ce qu’a annoncé, cette semaine, Thomas Emanuel, directeur de l’entreprise américaine STR, en marge de l’Africa Hotel Investment Forum qui se déroule depuis le 23 septembre en Ethiopie.

D’après le responsable, les chiffres du RevPAR (Revenu par chambre disponible) qui constitue le principal outil de mesure de la performance de l’industrie hôtelière, ont affiché une hausse constante sur 87 mois consécutifs. En août 2019, le RevPAR du continent africain affichait une hausse de 6,4% à 67,10 $.

Cette hausse intervient dans un contexte marqué par une instabilité sécuritaire de la région, mais également une faible croissance de l’offre et une forte demande. Dans le secteur touristique par exemple, l’Afrique enregistre depuis quelques années, une hausse de ses arrivées de touristes internationaux : +7% en 2018 avec 67 millions d’arrivées touristiques.

Pourtant, d’après l’entreprise américaine STR, seuls quatre pays d'Afrique offrent aujourd’hui plus de 50 000 chambres : Afrique du Sud, Egypte, Maroc et Tunisie. Grâce aux récentes annonces de grandes marques hôtelières telles que les groupes Accor et Marriott International qui envisagent de s’étendre dans des pays de l’Afrique subsaharienne notamment, cette situation devrait s’améliorer au cours des prochaines années.

« L'industrie du continent continue de se développer parallèlement aux économies et aux infrastructures en développement rapide, de sorte qu'il existe des possibilités d'investissement précises, même s'il est difficile de trouver la bonne opportunité », a indiqué Thomas Emanuel.

Et d’ajouter : « les perspectives d'une plus grande croissance de l'offre ainsi que l'instabilité politique et économique peuvent également créer des situations difficiles pour l'avenir de l'industrie hôtelière de la région ».

Moutiou Adjibi Nourou

