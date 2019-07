Egypte: le FMI approuve le décaissement d'une dernière tranche de 2 milliards $ au titre de la FEC

(Agence Ecofin) - L’Egypte bénéficiera d’un financement de 2 milliards $ de la part du Fonds monétaire international (FMI), a-t-on appris, cette semaine, d’un communiqué de l’institution.

Le nouveau décaissement constitue la dernière tranche d’une Facilité élargie de crédit (FEC) de 12 milliards $, accordée au pays en 2016. Celle-ci visait à permettre au gouvernement de mettre en place les réformes nécessaires pour relancer une économie ébranlée par les crises politiques qu’a enregistrées l’Egypte, à partir de 2011.

« L'Egypte a mené à bien l'accord de trois ans au titre de la Facilité élargie de crédit et a atteint ses principaux objectifs. La situation macroéconomique s'est nettement améliorée depuis 2016, grâce à la forte appropriation par les autorités de leur programme de réformes et à des actions politiques décisives en amont », a indiqué David Lipton (photo), directeur général par intérim du FMI.

Et d’ajouter : « Les perspectives restent favorables et constituent le moment opportun pour faire avancer les réformes structurelles en vue de soutenir une croissance et une création d'emplois plus inclusives menées par le secteur privé […] L'approfondissement et l'élargissement des réformes efficaces sont essentiels pour étayer les perspectives positives de croissance et de chômage ».

Moutiou Adjibi Nourou