Egypte : l'économie pourrait atteindre les 5,2% de croissance pour l'exercice fiscal 2018-2019 (rapport)

(Agence Ecofin) - L’économie égyptienne pourrait atteindre une croissance de 5,2%, selon un sondage Reuters, publié par le média américain, ce mercredi.

Le sondage, qui s’est basé sur l’expertise de 13 économistes, a révélé que la croissance de l’économie égyptienne pour l’année budgétaire, qui a commencé ce mois, pourrait être légèrement moins élevée que prévu (5,8% selon les prévisions des autorités égyptiennes).

Saluant les progrès réalisés par le gouvernement et qui ont permis de relancer une économie en berne depuis plusieurs années, les experts ont rappelé que les réformes devraient être poursuivies et renforcées, si le pays veut relever les défis auxquels est confrontée son économie (le chômage élevé, inefficacité du marché du travail et faiblesse de la couverture sanitaire et du taux d’éducation, entre autres).

Quant à l’inflation, les experts tablent sur une baisse de son taux à 14,2% pour le nouvel exercice budgétaire, et à 12,2% pour l’année fiscale 2019/2020.

Rappelons que le pays d’Afrique du Nord a entamé, depuis 2016, une série de réformes économiques, dans le cadre d’un accord de financement de 12 milliards $, signé avec le Fonds monétaire international (FMI). Pour cette année, l’institution avait d’ailleurs tablé sur une croissance du pays à 5,2% et à 5,5% pour 2019.

Moutiou Adjibi Nourou