Rwanda : la croissance économique du PIB a atteint 9,4% en 2019 (NISR)

(Agence Ecofin) - Selon le dernier rapport de l’Institut national des statistiques du Rwanda (NISR), publié le lundi 23 mars 2020, la croissance économique du pays a atteint 9,4% en 2019, faisant ainsi passer le PIB à 9105 milliards francs rwandais (environ 9,6 milliards $).

A en croire le NISR, cette hausse de la croissance économique du PIB a été essentiellement portée par les secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, les services qui ont représenté respectivement 24%, 18% et 49%.

Relativement à l’agriculture, elle a été soutenue par la croissance des cultures vivrières (4%), tandis que celle des cultures d'exportation a été de 5%, principalement en raison de la croissance du café et du thé (respectivement 7% et 3%).

En ce qui concerne l’industrie, elle a été stimulée par la construction et la manufacture qui ont augmenté respectivement de 33% et 11%.

S’agissant des services, la croissance a été soutenue par une augmentation du commerce de gros et de détail de produits fabriqués localement et importés (16%) ; services de transport (12%) ; services financiers (8%) ; services d'hôtellerie et de restauration (10%), entre autres.

En revanche, dans le secteur minier, les exportations de cassitérite et de wolfram ont baissé respectivement de 23,7% et 6,6%, tandis que celle de Coltan a augmenté de 42%.

André Chadrak