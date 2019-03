Afrique: 32,9 millions d'emplois seront créés grâce au secteur touristique d'ici 2029 (WTTC)

(Agence Ecofin) - En Afrique, 32,9 millions d’emplois seront créés grâce à l’industrie du tourisme et du voyage, d’ici les dix prochaines années. C’est ce qu’a annoncé le World Travel and Tourism Council (WTTC) dans son édition 2019 de l’impact économique du tourisme.

Cette prévision vient confirmer la tendance en hausse des performances de l’industrie du tourisme en Afrique. D’après le rapport du WTTC, le secteur comptait environ 24,3 millions d’employés en 2018. Ce chiffre représentait 6,7% de l’emploi total du continent l’année dernière.

L’organisation indique également qu’en 2019, l’Afrique attirera 81,3 millions de touristes internationaux. A titre de comparaison, l’Afrique n’avait enregistré que 67 millions d’arrivées touristiques en 2018, d’après l’OMT.

Les économies africaines devraient continuer à bénéficier de l’afflux financier qu’entraine l’arrivée des touristes internationaux. Près de 58,5 milliards $ ont également été dépensés par ces derniers, ce qui représente 9,6% des exportations du continent en 2018. Le WTTC indique que 70% de ces dépenses ont été enregistrées dans le tourisme de loisirs, tandis que 30% concernaient le tourisme d’affaires.

Ce nouveau rapport intervient alors que le continent connaît une vague d’investissements de plus en plus soutenus (publics et privés) dans le secteur touristique. La mise en œuvre du Marché unique du transport aérien africain (MUTAA) de l’Union africaine, est d’ailleurs l’un des projets les plus attendus pour le développement du secteur.

Au total, le WTTC indique que le secteur du tourisme et du voyage a enregistré une croissance de 5,6% en 2018. Il a contribué à hauteur de 8,5% du PIB du continent.

Moutiou Adjibi Nourou



Lire aussi:

26/10/2018 - Le tourisme en Afrique : 7 millions d’emplois à créer en 10 ans

22/01/2019 - Portées par l'Afrique et le Moyen-Orient, les arrivées touristiques mondiales ont crû de 6% en 2018 (OMT)